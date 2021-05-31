Наш соотечественник из США Орхан Исметзаде в весовой категории 98 кг завоевал золотую медаль по самбо.

Как передает местное бюро Report, азербайджанский атлет стал победителем национального чемпионата, проходившего в городе в Гринсборо (штат Северная Каролина).

В интервью агентству, он отметил, что занимается самбо с детства: «Занимал первое и второе место на республиканских турнирах, проводимых в нашей стране. С 2018 года живу в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Принимал участие в ряде международных соревнований и ​​добился значимых успехов. К примеру, стал вторым в мире в универсальном бою».

«Одолев представителей Бостона, Нью-Джерси, а в решающем поединке атлета из Северной Каролины стал абсолютным чемпионом США. Эту победу посвящаю всему азербайджанскому народу. Да здравствует Азербайджан!», — отметил О.Исметзаде.