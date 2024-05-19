В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун — после серии ударов от украинца «Цыганский король» повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, а затем сразу после возобновления боя раздался гонг.

Победитель боя Усик — Фьюри стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним «абсолютом» в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри стал первым в истории «абсолютом» в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами. (Корреспондент.net)