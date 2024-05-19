Поединок между украинцем и британцем проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF украинец Александр Усик победил обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок состоялся в ночь на воскресенье 19 августа в саудовском Эр-Рияде.
Усик победил Фьюри решением судей.
В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун — после серии ударов от украинца «Цыганский король» повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, а затем сразу после возобновления боя раздался гонг.
Победитель боя Усик — Фьюри стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом дивизионе в XXI веке.
До этого последним «абсолютом» в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Голифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри стал первым в истории «абсолютом» в сверхтяжелом весе с четырьмя главными титулами. (Корреспондент.net)