В Турции «Народный Альянс», поддерживающий Реджепа Тайипа Эрдогана, будет представлен в парламенте 316 депутатами.

Как передает #, об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на официальные источники.

Было отмечено, что в связи с парламентскими выборами вскрыто 99 процентов урн.

Согласно результатам, ПСР, входящая в «Народный Альянс», будет представлена в парламенте 266 депутатами, а ПНД — 50 депутатами.

169 членов РНП, входящей в «Национальный Союз», и 44 депутата от других партий смогли пройти в парламент.

Кроме того, партия Зеленых левых будет представлена в парламенте 62 депутатами, партия «Yeniden Refah » будет представлена 5 депутатами, партия «TİP» — 4 членами.