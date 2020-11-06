Наиля Гандилова: Сегодня Азербайджан ведет освободительную войну за свою территориальную целостность

Сегодня Азербайджан ведет освободительную войну за свою территориальную целостность. Благодаря мудрой политике нашего Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и невероятной стойкости доблестной Азербайджанской армии, победа будет за нами! Весь народ ожидает возвращения родных земель, и, как сказал Президент Ильхам Алиев, наша победа очень близка!
Эти мысли в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ высказала художница Наиля Гандилова. Она также отметила, что ее личные переживания отражены в стихах и полотне под названием «Разлука». В центре картины цветок «Хары-Бюльбюль» — символ любимого всем народом города Шуши. Весь азербайджанский народ ждет тебя, Шуша!
Н.Гандилова также посвятила стих на эту тему:
Похожа легенда так о цветке
На дорогой земли моей судьбу…
Ведь роза соловья любила так,
Что после смерти не расстаться им…
Там, где любовь цвела, взошел цветок…
И не растет сегодня он нигде,
Лишь только на земле его родной…
Мой Карабах, моя душа и боль,
Как роза, я тоскую по тебе.
И слышу плач земли, где соловьи
Уж не поют над розами давно.