Надеяться на восстановление освобожденных территорий только за счет Нефтяного Фонда — наивно

Первые кадры городов, которые освобождает Азербайджан, говорят о том, что для восстановления региона потребуются большие инвестиции. За годы оккупации этим землям нанесен большой урон, и сейчас, когда страна восстанавливает территориальную целостность, важно понять, как Азербайджан будет возвращать этот регион к жизни.

О том, как Азербайджан будет восстанавливать эти регионы, будут ли привлечены иностранные инвесторы, и как в целом повлияет на экономику страны восстановление территориальной целостности, рассказал в интервью # экономист Натиг Джафарли.

— Как известно на строительство и восстановление жизни в Карабахе нужно будет много денег. Какие международные проекты есть для этого? Будет ли страна привлекать международных инвесторов?

— Если бы не было армянской оккупации Карабаха, то Южный Кавказ был бы сейчас другим, а именно более процветающим, более экономически развитым. Эта война и оккупация сильно повлияли на развитие региона в целом и на конфликтующие стороны в частности. Для восстановления оккупированных территорий потребуются миллиарды. Все надо восстанавливать с нуля, начиная от инфраструктуры и заканчивая жильем.

Сделать это только средствами Азербайджана будет очень сложно. Пока у нас есть «подушка безопасности» в виде нефтяного фонда, но и он не бездонный. С другой стороны, у самого нефтяного фонда есть и другие расходы для формирования бюджета. Только в этом году 58% — это прямой трансферт, который поступил из нефтяного фонда в бюджет. Скорее всего, в следующем году будет то же самое, поэтому надеяться на восстановление освобожденных территорий только за счет Нефтяного Фонда, наивно и невозможно.

Для этого после победы нужно менять экономическую систему и конъюнктуру, и систему управления, чтобы привлечь инвесторов, а для них самое важное – это независимая судебная власть и безопасность. Нужно также изменить и налоговые, и таможенные правила. Для нас будет необходимо привлечение иностранных инвесторов, потому что освобожденные территории дают шанс для резкого скачка экономики. Потому что восстановительный процесс и инфраструктурные проекты станут основным драйвером экономического роста в стране.

Как известно, ремонтно-строительные работы – это больше рабочих мест. Сам карабахский регион позволяет развивать там туризм. Кроме прочего мы решаем также и проблему сельского хозяйства, потому что самой большой проблемой было водоснабжение, а большинство водных ресурсов Азербайджана находились на этих оккупированных территориях.

Нужно проделать огромную работу, принять новую программу восстановления земель, и тут речь пойдет о миллиардах. Есть различные программы у МВФ, у ЕС, у Всемирного банка, и мы можем сотрудничать с этими организациями для восстановления наших земель. Можно будет взять какие-то гранты или кредиты по низким процентам. Я думаю, что и Турция в этом будет участвовать, потому что строительный сектор в Турции сильно развит, и они тоже захотят участвовать в этом. То есть тут кроме экономической нагрузки, открываются и огромные возможности. Потому что там нужно будет восстанавливать жизнь с нуля.

— Как известно сейчас бюджет азербайджанской армии составляет 40% всего ВВП страны. Возможно ли, что Азербайджан уменьшит военные расходы, чтобы перенаправить эти деньги на инфраструктурные проекты на освобожденных территориях?

— После окончания войны, постепенно военные расходы начнут уменьшаться. Все эти годы мы тратили огромные средства на закупку вооружения, на усиление армии. Сразу после войны урезать военный бюджет невозможно, так как нужно будет восстанавливать границы с Арменией и Ираном, создавать укрепления. Все это требует определенных расходов. Поэтому военные расходы начнут уменьшаться не сразу, но постепенно.

Скорее всего, мы перейдем на систему профессиональной армии, и это тоже даст возможность корректировать военные расходы. Не нужно будет содержать большую армию, но при этом нужно будет усилить профессионализм. В любом случае, прежде чем восстановить все территории и вокруг Карабаха, и сам Карабах, как минимум год уйдет для того, чтобы очистить территории от последствий войны. А это тоже деньги.

После того как обеспечение безопасности будет на высшем уровне, начнутся переговоры с международными инвесторами, но победа в этой войне обязывает нас поменять экономическую модель и внутри страны. Нужно устранить хронические проблемы, которые мешали экономическому развитию.

Победа в Карабахе дает нам великолепный шанс для того, чтобы решить многие системные экономические проблемы. Я уверен, что после войны будут конституционные реформы, реформы управления, глубокие экономические реформы. Война создавала определенные объективные трудности для реформ во многих отраслях. Мы должны стать более открытой и привлекательной страной для иностранных инвесторов. Те страны, которые сегодня стоят рядом с нами в этом конфликте, должны иметь определенные преимущества в будущем во время тендеров и госзакупок. Так или иначе, это станет главным аспектом роста экономики страны.