2 августа над Николаевской областью украинские защитники сбили четыре российские крылатые ракеты типа Х.

Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования «Юг» в социальной сети Facebook. «2 августа, около 17:30, воинами воздушного командования «Юг» в небе над Николаевщиной было обнаружено и уничтожено четыре вражеские крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555)», — говорится в сообщении.

Также сказано, что пуски крылатых ракет осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря. (УНИАН)