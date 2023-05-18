Бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что минувшей ночью в Киеве сбили еще два российских «Кинжалы«.

Как заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной, арсенал «Кинжалов» России может очень быстро превратиться в ничто. «У меня… есть информация от наших Воздушных сил, что сегодня ночью они сбили еще два «Кинжала». И да, с шутками и прибаутками, эта сотня (ракет, которые есть у России — УНИАН) может превратиться в ничто. Но и носителей, и летчиков, подготовленных к применению, очень мало», — сказал Арестович.