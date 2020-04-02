Начало туристического сезона в Турции может затянуться до конца мая

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил продления начала туристического сезона, сообщает Агентство Анадолу.

Все указывает на то, что начало туристического сезона в Турции будет отложено до конца мая, сказал Эрсой.

Министр выразил надежду на восстановление сектора туризма уже после Праздника Рамазан (в конце мая).

«Конечно же, оживление в туризме поначалу произойдет благодаря местным туристам», — добавил министр.

Ранее власти Турции не исключали начала туристического сезона во второй половине апреля.

| 2020-04-02T17:35:55+00:00 2 апреля 2020, 19:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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