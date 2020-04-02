Начало туристического сезона в Турции может затянуться до конца мая

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил продления начала туристического сезона, сообщает Агентство Анадолу.
Все указывает на то, что начало туристического сезона в Турции будет отложено до конца мая, сказал Эрсой.
Министр выразил надежду на восстановление сектора туризма уже после Праздника Рамазан (в конце мая).
«Конечно же, оживление в туризме поначалу произойдет благодаря местным туристам», — добавил министр.
Ранее власти Турции не исключали начала туристического сезона во второй половине апреля.