В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 27 сентября сообщили на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что землетрясение произошло в 60 км от города Балыкесир, население которого составляет 238 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.

Толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других регионах. Эпицентр находился на западе страны, в девяти километрах от города Сындыргы — там обрушилось несколько зданий и пропало электричество.

Местные власти сообщили о локальных разрушениях. Люди эвакуируются на улицу.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.