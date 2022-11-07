Истребитель ВВС потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии из-за технической неисправности, два члена экипажа спаслись. Об этом сообщило в понедельник утром Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны королевства бригадного генерала Турки аль-Малики.

По его информации, в воскресенье вечером истребитель F-15S из-за технической неисправности разбился при выполнении тренировочного полета. Инцидент произошел в районе военно-воздушной базы в городе Дахран.

Два пилота катапультировались и выжили. Катастрофа не привела к ранению людей на земле или к материальным потерям. Комиссия по расследованию обстоятельств случившегося приступила к работе.