В сети появилась информация, что в России поздно вечером 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края прогремели сильные взрывы.

Как пишут российские Telegram-каналы, очевидцы слышали два взрыва, после которых загорелся некий склад.

Также сообщается, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 «Стриж».

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что именно с этого аэродрома взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины: «Официальных подтверждений этой информации пока нет, ждем и надеемся».

Тем временем россияне в комментариях под сообщениями паникуют и предполагают, что по аэродрому ударили ракетами.