На Пасху Церкви в Грузии останутся открытыми

Власти Грузии, несмотря в пандемию коронавируса SARS-CoV-2, решили не закрывать храмы в праздник православной Пасхи 19 апреля, гарантировав соблюдение всех мер безопасности. «У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, в церквах, согласно совместному с патриархией решению, будут соблюдены все нормы безопасности, установленные Минздравом и Центром по контролю за заболеваниями. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей. (DW)