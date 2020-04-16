На Пасху Церкви в Грузии останутся открытыми

Власти Грузии, несмотря в пандемию коронавируса SARS-CoV-2, решили не закрывать храмы в праздник православной Пасхи 19 апреля, гарантировав соблюдение всех мер безопасности. «У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, в церквах, согласно совместному с патриархией решению, будут соблюдены все нормы безопасности, установленные Минздравом и Центром по контролю за заболеваниями. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей. (DW)

| 2020-04-16T16:42:42+00:00 16 апреля 2020, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss