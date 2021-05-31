Лето – идеальный сезон для того, чтобы отдохнуть за весь год, отправиться на природу, получить новые впечатления. Если раньше немалая часть граждан стремилась выехать на отдых за границу, прежде всего в Грузию и Турцию, то в этом году из-за пандемии коронавируса большинство проведет лето на Родине. Сейчас они находятся в поисках интересного и вместе с тем доступного отдыха.

В Азербайджане есть на что посмотреть, но цены в привлекательных с туристической точки зрения местах в последние годы были «кусачими», в частности в объектах проживания.

Для того чтобы сделать туризм массовым, нужно делать его максимально доступным и предоставлять туристам альтернативные варианты.

Так, альтернативой отелям и хостелам в регионах станут сельские гостевые дома. Их преимущество перед гостиницами в том, что они дешевле, а перед хостелами в том, что в них более комфортно. В таких домах охотно остановятся те, кому нравится домашняя атмосфера, когда все по-семейному.

На днях 15 сельских гостевых домов в рамках проекта «Развитие предпринимательства и самозанятости в сельской местности», реализуемого Молодежным общественным объединением «Одлар Юрду» по заказу Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и при поддержке Государственного агентства занятости были построены и сданы в эксплуатацию в Исмаиллинском районе. Они расположены в деревнях Буйнуз, Ханягах, Топчу, Тязякянд, Сумаганлы и Лагич.

Цель проекта «Развитие предпринимательства и самозанятости в сельской местности», запущенного в 2020 года, поддержка повышения благосостояния населения путем развития предпринимательства и обеспечения самозанятости в регионах. При отборе участников предпочтение отдавалось гражданам из социально уязвимых групп.

Председатель Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди рассказал в беседе с # о том, что в государственный стандарт AZS 745 в 2015 году были включены более 25 видов средств размещения, в том числе такие малые средства размещения, как сельские гостевые и фермерские дома.

По его мнению, строительство таких объектов размещения может дать импульс развитию экотуризма в стране.

Глава ИВ Исмаиллинского района Нахид Багиров долгое время руководил Ассоциацией туризма Азербайджана и потому неудивительно, что этот проект начал осуществляться именно в Исмаиллинском районе, говорит Дюбенди.

Этот район богат туристическими ресурсами. Там развито ремесленное дело, шелководство, ковроткачество. Туристам интересна и кухня региона. Остановившись в сельских гостевых домах, туристы смогут более полно окунуться в атмосферу местности. Они будут жить ближе к природе, вовлекаться в агротуризм, например, сбор урожая. У туристов появится возможность поучаствовать в процессе приготовления сыров, вина и других продуктов питания, научиться готовить блюда азербайджанской кухни.

«Но надо развивать и другие средства размещения, такие как кемпинги, глэмпинги. 4 июня мы совместно с Ассоциацией глэмпингов России проведем мероприятие, где руководитель данной ассоциации расскажет о концепции развития этого активного экотуризма. Глэмпинг–палатка высокой степени комфортности, похожая на комнату в отеле, где есть мебель, модули санузла, отопительная система. Такие средства размещения являются экологичными. Они могут заинтересовать руководство национальных парков, муниципалитеты, региональные сообщества и т.д.»,– рассказал Дюбенди.

Новые объекты размещения туристов способствуют созданию новых рабочих мест, появлению инфраструктуры вокруг них. Сельские жители, благодаря таким проектам, смогут предлагать туристам свои продукты, сувениры и др.

Дюбенди подчеркнул, что важно создавать различные туристические продукты, чтобы заинтересовать туристов, такие как рыбалка, фотоохота, походы по интересным местам.

«В Азербайджане есть возможность создания различных турпродуктов на базе природных и антропогенных ресурсов. Туристам будет интересно и то, что в Азербайджане ЮНЕСКО внесло в список объектов всемирного наследия»,– сказал эксперт.

Председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов уверен в том, что развитие туризма в нашей стране движется в правильном направлении.

«Как иностранцам, так и местным туристам интересен уклад жизни в разных регионах, присущая им специфика. Жителям больших городов хочется отдохнуть именно в сельской местности, где нет новостроек, пробок на дорогах, шума от строительных работ. Я, – говорит Исмаилов,– при возможности с удовольствием поселюсь в сельском гостевом доме, ведь там должна царить атмосфера домашнего уюта».

Многие внутренние туристы выбирают краткосрочный отдых – выезжают на место в пятницу вечером и возвращаются домой в воскресенье. По словам эксперта, важно предоставить им доступное по цене жилье – не дороже, чем 20 манатов с человека за сутки. Тогда и желающих селиться в таких гостевых домах будет больше.

«Нужно пользоваться возможностями интернета и с его помощью привлекать постояльцев. А еще необходимо рассказывать о таких проектах по местному ТВ по вечерам, когда люди приходят с работы. У нас же на ТВ больше в почете скандальные ток-шоу, эту тенденцию надо менять»,–подчеркивает Исмаилов.

Что касается сельских жителей, привлеченных к проекту, то, он отметил, что молодежь должна учить иностранные языки, как минимум английский. Это позволит им привлечь гостей из других стран.