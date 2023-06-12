Жители Херсона на одесском пляже выловили византийскую амфору.

«Во времена страшной беды случаются настоящие чудеса!» — отметили в Херсонском областном краеведческом музее на странице в Facebook.

В сообщении указывается, что переселенцы спасали пресноводных черепах на пляже, как вдруг увидели непривычный сосуд, приближающийся к берегу.

Историк по специальности Юрий Пословский выловил сосуд из воды и понял, что это византийская амфора. «Семья приняла решение передать ее в музей. Вспомнив об ограбленном краеведческом музее в родном городе, они решили подарить артефакт Херсону. Амфора перевезена к месту назначения и со временем займет достойное место в экспозиции», — говорится в сообщении.