На месте гибели звезды «Сумерек» нашли белый порошок

Полицейские нашли белый порошок на месте смерти актера Грегори Тайри Бойса и его девушки, сообщает портал TMZ.

Теперь в социальных сетях активно обсуждают возможность гибели пары от передозировки наркотиков.

Известно, что актер умер 13 мая. Кроме его тела, в его квартире в Лас-Вегасе нашли тело его 27-летней подруги. Причины смерти пока официально не раскрываются. Перед гибелью Бойс планировал запустить собственный ресторан. У него осталась 10-летняя дочь Алайя, у его подруги остался маленький сын. (gazeta.ru)