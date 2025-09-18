На контрольно-пропускном пункте Алленби, расположенном на границе между Израилем и Иорданией, совершен теракт. В результате нападения погибли 2 человека.

По данным источников в службах безопасности, атаку совершил гражданин Иордании, ранее занимавшийся гуманитарной деятельностью. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

По информации сил безопасности, террорист не только открыл огонь, но и нанес ножевые ранения жертвам.

Пресс-секретарь правительства Иордании заявил, что Амман «следит за развитием ситуации на другой стороне перехода» и пообещал предоставить обновленную информацию по мере поступления данных.