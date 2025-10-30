За сутки на Камчатку обрушились десять землетрясений магнитудой до 5,0. Об этом сообщает главное управление МЧС России по российскому региону в своем Telegram-канале.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — уточнили в ведомстве.

При этом на полуострове продолжают наблюдать за вулканической активностью, которая заметно выросла после мощного землетрясения 30 июля. Так, специалисты говорят о пробуждении вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителей и гостей региона призвали не приближаться к исполинам.