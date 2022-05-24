Автограф-сессии, которых с нетерпением ждали поклонники Формулы-1, спустя два года возвращаются на Гран-при Азербайджана.

Любители гонки снова получат возможность встретиться с пилотами.

Как сообщает #, 11 июня обладатели билетов получат возможность увидеть своих фаворитов на территории городка Формулы-1.

Во время автограф-сессий, которые запланированы перед третьим свободным заездом Гран-при, болельщики получат возможность встретиться с пилотами «королевских гонок», сфотографироваться с ними на память и взять с собой специальные карточки с автографами на память.

Помимо автограф-сессий, обладатели билетов в этом году смогут принять участие в прогулке по Пит-лейну, которая запланирована на 9 июня.

Отметим, что принять участие в прогулке по Пит-лейну смогут только обладатели трехдневных билетов.