Аэродром в Рязанской области России мог быть атакован предварительно с помощью БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

«По информации источников, аэродром атаковали примерно в 3 часа ночи 20 июля — в это время был слышен взрыв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что позже следы его последствий — воронку диаметром 10 см, глубиной 1,5 см — обнаружили в районе стоянки самолетов в Московском районе области в ночь на 20 июля.

«По предварительным данным, взрыв мог быть осуществлен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом. Повреждений и пострадавших нет», — пишет Baza.