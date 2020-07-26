На 105-м году жизни умерла дважды лауреат премии «Оскар»

Знаменитая актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет.

Hollywood Reporter сообщает со ссылкой на представителя актрисы, что она умерла от естественных причин в Париже, где жила последние годы.

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику.

Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине «Унесенные ветром». Де Хэвилленд дважды завоевывала премию «Оскар» как лучшая актриса: а роли в фильмах «Каждому своё» (1946) и в «Наследнице» (1949).

Среди других известных работ ее роли в фильмах «Дорога на Санта-Фе» (1940), «Моя кузина Рэйчел» (1952), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и другие. (interfax.ru)