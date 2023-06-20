В 1920 году знаменитый английский писатель-фантаст Герберт Уэллс посетил Москву, где встретился с вождем мировой революции Владимиром Лениным. И хотя писатель был впечатлен глубиной ума и осведомленностью Ленина по многим направлениям, все же после встречи он назвал его «кремлевским мечтателем».

Жаль, что Уэллс тогда не встретился с армянами, пять лет назад пережившими «ужасы геноцида» в Османской империи. Уверяю вас, после бесед с ними писатель убедился бы, что Ленин вовсе не мечтатель, а сам он, как фантаст, по сравнению с хаями, просто мелкий фантазер.

Говорить о том, что фантазии, мифы, сказки – национальная черта наших пришлых соседей, значит, ничего не сказать. Зашкаливающая фантазия наряду с непомерными амбициями – образ жизни, генетическая память.

Именно порождением фантазий стало удивительное свойство присваивать себе чужое без укоров совести. Живя в иллюзорном мире, они путают действительное с желаемым, и наоборот.

Так было сто, двести, триста лет назад, так есть и сегодня. Зов дурной крови никуда не делся, и даже самые сильные потрясения бессильны перед данным феноменом.

Мечтавшие об азербайджанских землях армяне на протяжении 30 лет оккупации окончательно и бесповоротно поверили в собственную безнаказанность. Оторванные от реальности представители «многострадального народа» поверили в своих мечтах, что миф о «великой Армении» постепенно реализуется. Однако, как и подобает каждой сказке, и этой пришел конец. Причем, совсем не хеппи-энд для армянских мечтателей.

Возомнившие себя «великими воинами» хаи испытали убийственный шок, когда азербайджанские «торговцы» в течение 44 дней устроили им сущий ад на земле. Очередной миф был разрушен, наступила полная душевная опустошенность.

Сегодня в Армении были вынуждены признать, что Карабах – это Азербайджан. «Железный кулак» сделал свое доброе дело, и армянская политическая элита смирилась на словах (возможно, в душе они все еще продолжают мечтать) с новыми реалиями. В соседней стране уже и не вспоминают о статусе Карабаха, не говоря уже о «независимости». Армения занята своими проблемами и ей не до карабахской обузы.

Однако в сепаратистском огрызке все еще находятся люди, которые, судя по их заявлениям, просто мечтают о собственной ликвидации. Просто напрашиваются. Посудите сами.

«Мы должны объявить тотальную мобилизацию, церкви должны звонить в колокола, мы, армяне, должны собраться, положить всему этому конец. Обидно, нас не уважают на политическом поле, нас считают слабохарактерным народом». Эти слова принадлежат командиру отряда «Арабо» Манвелу Егиазаряну, который прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг Армении и «арцаха» (здесь и далее кавычки #).

По словам Егиазаряна, они могут бороться и добиться успеха в «арцахе» только в том случае, если Армения поддержит «арцах».

«Если люди здесь и там восстанут, мир будет потрясен, они поймут, что люди борются за свое право на жизнь, только тогда люди сядут с нами за стол», — говорит Егиазарян.

Егиазарян отметил, что подобные настроения преобладали в обществе и в 90-е годы, хотя тогда были организаторы борьбы, но сейчас организаторов нет. «Мы не хотим победить Азербайджан, но мы не хотим проиграть, и мы не проигрывали, и у меня есть внутреннее ощущение, что мы выйдем из этой ситуации», — отметил он.

К скудоумию и маниакальной тяге к суициду Егиазаряна мы еще вернемся, а пока дадим небольшую справку об отряде «Арабо».

В ходе первой Карабахской отряд «Арабо», состоящий из сброда террористов, в том числе граждан Сирии и Ливана, принимал активное участие в оккупации азербайджанских земель.

Данный отряд проявлял бесчеловечную жестокость не только по отношению к азербайджанским военнослужащим, но и мирному азербайджанскому населению.

И вот этот самый Егиазарян в октябре 2020 года дает интервью, в котором хвалит… героизм армянских солдат. Не будем голословными и приведем небольшой отрывок:

«Сегодня я с гордостью могу сказать, что в регионе нет никого равного армянскому солдату. Несмотря на то, что противоположная сторона во много раз сильнее нас и по вооружению, и по личному составу.

Их, так называемая элитная армия, вероятно, насчитывает всего от 15-20 тысяч, и из них никого, можно сказать, не осталось – или убиты, или ранены и выведены из строя».

Согласитесь, после таких слов Егиазаряна у любого человека может возникнуть когнитивный диссонанс. Азербайджанская армия чуть ли не каждый день освобождает все новые села, районы, города, армянские солдаты ставят рекорды по бегу на дальние дистанции, а Егиазарян предрекает «победу».

Думается, что армяне не забыли эти слова Егиазаряна, как и не забыли сказочника Арцруна Ованнисяна, ставшего после 44-дневной войны всеармянским посмешищем.

И сегодня этот, с позволения сказать, человек, бессовестно вравший своим соплеменникам во время войны, призывает к какой-то мобилизации. Только полный идиот может повестись на такую чушь.

Впрочем, Егиазаряну-террористу, который мечтает о том, чтобы с ним сели за стол переговоров, мы желаем удачи в его инициативе. Мы с нетерпением ждем тотальной мобилизации в «арцахе». Согласитесь, истреблять террористов по одному – вопрос трудоемкий и нудный. А вот когда скопом – другое дело. И времени уйдет меньше, и сил. Но, думается, что суицидников среди карабахских террористов найдется не так уж много. А жаль…