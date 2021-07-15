Посол Франции в Армении Джонатан Лакот сделал очередное провокационное заявление. «Париж внимательно следит за процессами и продолжит усилия для установления стабильности и безопасности в регионе. Карабахский конфликт не урегулирован, и эта нормализация возможна только после окончательного определения статуса Нагорного Карабаха», — заявил глава французской дипмиссии в Армении.

Французский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны. Лакот назвал недопустимыми нарушения режима прекращения огня. Как видим, перед нами классический «поджигатель войны». Говорю об этом, учитывая также и прежние провокационные речи мсье Лакота.

«Армения достойна в своем поражении. Надо быть достойным и в случае победы», — заявил он в апреле текущего года. Более того, он посмел тогда заявить, что разделяет эмоции, которые переживает армянское общество в связи с открытием Парка военных трофеев в Баку. Иными словами, Джонатан Лакотт открыто поддержал страну-оккупанта, которая более четверти века держала свои войска на наших землях, игнорируя международное право и резолюции ООН. Тогда и сейчас он сочувствует армянским оккупантам, семьям погибших на чужой земле армян, совершенно не стремясь быть объективным и не называя первопричину их смерти. А еще, он что-то лепетал про то, что «Армения достойна в своем поражении». То есть, он одобрил то, что РА до сих пор не выдает карту минных полей, по причине чего на освобожденных территориях уже погибли люди. Он одобрил массовую вырубку лесов, варварское сжигание домов, зачастую азербайджанских, чем промышляли армяне перед уходом с освобожденных территорий. Он аплодировал операции по массовому спасению унитазов армянской стороной, видимо считая это проявлением ее «достойного» поведения.

Теперь же он зашел еще дальше и заявил о том, что «Карабахский конфликт не урегулирован». Что само по себе является ложью, а также одновременным доказательством того, что именно Франция больше всех недовольна итогами 44-дневной войны, подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября и новой реальностью, сложившейся в регионе.

Также замечу, что речи посла Франции в Армении красноречиво свидетельствуют о том, с чьего голоса побежденный официальный Ереван трещит про необходимость «определения статуса Нагорного Карабаха». Тут уместно будет привести цитату от президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены», — сказал глава государства вчера, на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны. И это были слова политика, который всегда отвечал за свои слова, реализовывал все обещанное. Так что, посол Франции в Армении может сколько угодно озвучивать провокационные заявления и небылицы, но реальность остается реальностью — нет никакого «Арцаха», нет смысла говорить о «статусе» отдельной части территории Азербайджана.

Другое дело, что своим заявлением мсье Лакот дал однозначный ответ и на вопрос о причине отказа совершать визит в освобожденную Шушу в составе группы из послов 46 стран мира посла Франции в Азербайджане. Это была директива, позиция официального Парижа, который продолжает играть деструктивную роль в деле установления мира в регионе. Позиция эта далеко не новая, а вот реалии теперь совершенно иные. Азербайджан уже стал региональным гегемоном, который будет реализовывать все свои проекты, откровенно наплевав на позицию Франции.

Вон, позиция официального Парижа лишила французские компании возможности участвовать в выгодных проектах по восстановлению Карабаха. Да и будущее азербайджано-французских экономических отношений, судьба французских компаний в Баку может стать печальной. Потеряет Франция, ничего не приобретет Армения. Все, что было возможно сделать для поддержки Армении, Франция уже сделала. И это никак не помогло стране-оккупанту. Не поможет и далее. Сколько бы попыток такого рода не делали те, кто объявил Армению своей «младшей сестрой».