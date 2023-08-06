Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана призвало родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах.

Как сообщили в ведомстве, 6 августа в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на вышеуказанных зонах отдыха столицы.

«На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности непосредственно на территории пляжей, пропавшие дети были найдены и переданы родителям.

Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра.

В целях эффективной охраны безопасности и общественного порядка во всех зонах отдыха нашей республики МВД организована служба, привлечены дополнительные силы», — отмечается в сообщении.