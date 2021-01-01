Мужчина подорвавшийся на мине в Физули скончался

Как сообщалось, 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габил оглы, 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.

Как передает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру, З.Бабаев был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса и поручила расследование Генеральной прокуратуре.

| 2021-01-01T18:44:48+04:00 1 января 2021, 18:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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