На территории Сабунчинского района Баку выявлена незаконная мусорная свалка. Она расположена вблизи районного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу.

Как видно из видеокадров, свалка расположена рядом с нефтяной вышкой. По большому счету, появление незаконных свалок в бакинских поселках в последние годы стало обычным делом из-за нехватки мусорных баков.

В данном случае свалка находится рядом с функционирующей нефтяной вышкой. Стало быть, местное нефтегазовое управление должно быть в курсе происходящего, не говоря уже о местном муниципалитете.

Самое примечательное, что эта свалка располагается на улице Ильяса Асланова – шехида Первой Карабахской войны. А это уже прямое оскорбление памяти шехида, отдавшего жизнь в боях за территориальную целостность Азербайджана. Вдобавок подобное кощунство происходит рядом с мемориальной доской, возведенной в честь памяти Ильяса Асланова.

В связи с этим возникают вопросы к местному муниципалитету, Исполнительной власти Сабунчинского района, Министерству экологии и природных ресурсов и Государственной нефтяной компании. Ведь свалка не иголка в стоге сена, чтобы ее нельзя было не заметить. Но видимо вышеперечисленные инстанции предпочитают не замечать мусорной свалки.