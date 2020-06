Можно без проблем войти и выйти из ОПЕК – эксперт

Недавнее заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Сануси Баркиндо о готовности «с радостью приветствовать Азербайджан в качестве члена семьи ОПЕК» вызвало вопросы к возможности такой инициативы.

«Мир многим обязан Азербайджану за содействие международному энергетическому сотрудничеству и за то, что страна находится в авангарде усилий по обеспечению устойчивой стабильности нефтяного рынка», — сказал Баркиндо в ходе вебинара по вопросам энергетики в постпандемической период, организованного Центром анализа международных отношений.

По его словам, ОПЕК очень гордится тем, что Азербайджан участвует в соглашении о сокращении добычи нефти и благодарен за поддержку на высоком уровне. А поскольку в этом году картелю исполняется 60 лет, «мы бы рады приветствовать Азербайджан в качестве члена семьи ОПЕК», — сказал генсек ОПЕК, напомнив, что страна также является наблюдателем в рамках Форума стран-экспортеров газа (GECF):

«Участие Азербайджана в GECF обеспечивает дальнейшее расширение глобального взаимодействия Азербайджана со многими странами-членами ОПЕК и странами-участниками соглашения о сокращении добычи нефти. Наш опыт противодействия рыночным рискам, связанным с COVID-19, показывает важность многостороннего сотрудничества на высоком уровне. Мы не должны упускать возможность работать над более широкими и основанными на консенсусе решениями, которые приносят пользу отрасли и, в конечном счете, всему миру. Наша дверь всегда открыта для тех, кто разделяет наши ценности, заботы и надежды на лучшее будущее», — сообщил Баркиндо.

Отвечая на вопрос «Зеркало», может ли наша страна стать полноправным членом ОПЕК, глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан начал с главного.

Он напомнил, что международная межправительственная организация The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) была создана в сентябре 1960 года рядом нефтедобывающих стран для контроля квот на добычу. Состав картеля со временем стал расширяться и в настоящее время членами организации являются 13 стран. Объемы производства не представляют важности для членства ОПЕК.

Отношения Азербайджана с упомянутым картелем формируются в формате OPEC + с 2016 года. До этого страна участвовала в заседаниях ОПЕК в качестве наблюдателя.

«Если вопрос в этом плане связан с квотами, Азербайджан из без того придерживается их в формате ОПЕК +. Дальнейшего увеличения производства в нашей стране не ожидается, поэтому нет предпосылок для того, чтобы официальный Баку по какой-то причине отказался бы от ограничений. Однако членство в ОПЕК можно рассматривать как повышение статуса нашей страны. С другой стороны, можно без проблем войти и выйти из ОПЕК», — сказал Шабан.

В рамках прошедшего семинара прозвучало заявление министра энергетики Пярвиза Шахбазова о том, что соглашение ОПЕК+ нуждается в расширении и к нему должно присоединиться больше стран.

«В этот сложный период мы высоко ценим интересы большинства стран. Эти страны изъявляли намерение о добровольном присоединении к организации. Мы должны тесно сотрудничать с этими странами. Это было большим достижением для того времени», – сообщил глава энергетического ведомства.

Что касается участия новых членов в ОПЕК +, озвученного министром энергетики Азербайджана, это более важный вопрос на текущее время и перспективу, считает Шабан.

«Среди участников рынка есть страны, которые должны входить в эту организацию для укрепления отношений и своевременных совместных шагов. Переговоры о регулировании цен в апреле были ярким примером этого, и Парвиз Шахбазов в своем выступлении счел необходимым привлечь внимание к этому вопросу», — сказал аналитик.