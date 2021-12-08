Сказать, что положение в соседнем Иране сложное, это все равно, что ничего не сказать. На самом деле, ситуация внутри и вокруг Ирана архисложная. С начала исламской революции такого не было: с одной стороны — сложная экономическая ситуация, с другой — напряженное геополитическое положение, плюс — чисто экологические проблемы, т.к. целые районы страны переживают проблемы даже с водоснабжением.

Сюда еще надо добавить, что эти месяцы для Ирана самые ответственные, поскольку, по сообщениям различных зарубежных источников, Тегеран в ближайшее время, наконец-то, получит вожделенное ядерное оружие. Поэтому складывается такое впечатление, что страна в целом страдает от мании преследования.

В Тегеране опасаются, что Израиль и США помещают им завершить ядерную программу. Да и эти страны не отрицают, что не позволят Ирану получить ядерное оружие. На днях высокопоставленный представитель Израиля поехал в США, чтобы обсуждать там ядерную программу Ирана. Пожалуй, и для США этот вопрос является одним из самых главных. На днях государственный секретарь США заявил, что они сотрудничают в иранском вопросе даже с недружественными странами, в том числе, с Россией.

Не исключено, что Тегеран успешно завершит ядерную программу. Но что это им даст? Неужели хлеба или воды станет больше? Наоборот, геополитическое кольцо вокруг Ирана будет сжиматься еще сильнее: будут применяться самые строгие санкции, страна продолжит переживать экономическую и политическую изоляцию. Поэтому подавляющее большинство политических наблюдателей считают, что скоро иранскому режиму придет конец. По идее, этот конец должен был наступать несколько лет тому назад. Но США проводят весьма сложную политику в отношении Ирана.

Во-первых, в самом Иране признают, что пока Тебриз не поднимется, пока этот город не охватят политические волнения, ничего не получится. Но, кажется, что этот сценарий не устраивает США, потому что есть вероятность возникновения еще одного тюркского государства, т.к. никто не дает гарантии, что в случае сильных политических волнений удастся остановить раскол Ирана на несколько этнических государств. Во-вторых, иногда создается впечатление, что США выгодно существование иранского режима, ведь надо же оправдать огромные военные расходы!

Американские политологи открыто пишут, что образ врага сплачивает нацию — после падения коммунистических режимов ими являются режимы в Северной Корее, Иране и, конечно, в России. Естественно, последнее не оправдывает существование таких режимов, как иранский. Это в истинном смысле слова есть геополитическая проблема. Думается, что мы, азербайджанцы, по собственному опыту знаем это.

Что касается внутренней специфики Ирана, это есть репрессивный режим, несмотря на его теократическую оболочку. За эти годы иранский режим преследовал и наказывал своих граждан только за то, что они хотели жить в более свободном и гуманном обществе.

Мы точно не знаем, когда же ситуация в Иране достигнет критической точки. Возможно, придется ждать еще пару десятилетий. Но в том, что этот момент обязательно наступит, никто не сомневается. Только в этом вопросе должны определиться не только граждане Ирана, но и такие государства, как США. Иной раз американцы говорят, что права человека и демократия не являются внутренними делами государств. Так в чем же проблема? Неужели так трудно поддержать оппозиционные силы в Иране? Что касается сценариев раскола и распада Ирана, то как говорится, чему быть, того не миновать!

Плюс, возрождение тюркского мира в нашем регионе неизбежно, не говоря уже о том, что это есть позитивная альтернатива для мусульманского мира. Иран тоже когда-то претендовал стать такой альтернативой, но не смог. Теперь на эту роль претендуют тюркские государства – более мирные и конструктивные. Так почему же не поддержать их?..