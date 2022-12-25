Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от предложения возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает Jornal de Notícias.

По информации источника, предложение национальной федерации не заинтересовало Моуринью. Специалист изъявил желание продолжить работу в римском клубе как минимум до окончания текущего контракта, который заключен на срок до 2024 года.

В свою очередь, Федерация футбола Португалии (FPF) не будет спешить с назначением нового тренера.

Пост наставника сборной Португалии также остается вакантным после ухода Фернанду Сантуша. Чемпионы Европы 2016 года закончили выступление на ЧМ также на стадии четвертьфинала, где уступили сборной Марокко (0:1).