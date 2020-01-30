Моралес не исключил возвращения в политику

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью радио Destape Radio, что не исключает возвращения в политику в качестве депутата или сенатора.
«В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того департамента, где я жил, то есть Кочабамбы», — заявил Моралес.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.(РИА Новости)
| 2020-01-30T21:25:21+00:00 31 января 2020, 02:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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