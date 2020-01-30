Моралес не исключил возвращения в политику

«В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того департамента, где я жил, то есть Кочабамбы», — заявил Моралес.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.