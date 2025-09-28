В Молдове сегодня проходят парламентские выборы, на которых граждане выбирают более сотни депутатов, которые будут управлять страной в течение последующих четырех лет.

В избирательной гонке участвуют 14 партий, четыре блока и четыре кандидата-самовыдвиженца.

Основная конкуренция ожидается между правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

По данным соцопросов, высокие шансы преодолеть барьер есть у «Нашей партии» и блока «Альтернатива» — различные исследования прогнозируют этим силам от 4 до 10% голосов.

В целом, для прохождения в парламент, партиям требуется минимум 5%, избирательным блокам — 7%, а независимым кандидатам — 2%.

Выборы будут признаны состоявшимися при явке не менее 30% граждан. Голосование проходит с 7:00 до 21:00 (с 8:00 до 22:00 по бакинскому времени) на 1973 участках, из которых 12 предназначены для жителей Приднестровья.