«Необходимо учесть, что очередная эскалация на армяно-азербайджанской границе произошла после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На этой встрече было принято очень важное решение, согласно которому главы МИД в течение месяца должны были встретиться и согласовать мирный договор, а через два месяца при посредничестве Шарля Мишеля предусматривается новая встреча лидеров Азербайджана и Армении». Об этом # заявил азербайджанский эксперт Рауф Миркадыров.

По его словам, это было очень важное решение как минимум с точки зрения урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

«Безусловно, это не оказывало бы влияния на проживающих в Карабахе армян и карабахских сепаратистов, но в любом случае это был бы серьезный шаг к урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

По крайней мере, при подписании мирного договора страны признали бы территориальную целостность друг друга, отсутствие взаимных территориальных претензий, наладили дипломатические и экономические связи и т.д. Помимо этого подписание мирного договора означало бы вывод карабахского конфликта из плоскости межгосударственных связей и превращение его во внутренний вопрос Азербайджана. Это очень важный момент. Правда это полностью не решило бы конфликт, но вместе с тем это была бы серьезная подвижка в данном направлении. Безусловно это не отвечало интересам Кремля так как урегулирование конфликта вышло бы из-под контроля России. В этот момент на армяно-азербайджанской границе начались перестрелки, и, как мы убедились, как только началась эскалация, руководство Армении стало звонить в Москву и обратилось в ОДКБ. Есть серьезная причина прямого обращения к России», — отметил он.

По его мнению, многие азербайджанские эксперты говорят об ограниченности вмешательства России и ОДКБ в конфликт, упоминая факт того, что входящие в этот военный блок страны симпатизируют Азербайджану, что не дает им возможности вмешаться.

«Но эти эксперты не учитывают, что между Россией и Арменией имеется двусторонняя договоренность о военной помощи в случае агрессии. То есть для вмешательства России в конфликт есть достаточная правовая база. Мы видим, что на эскалацию уже отреагировала ОДКБ. В отличие от 44-дневной войны Москва сейчас оперативно отреагировала на военную эскалацию на уровне президента России и МИД.

Мы стали свидетелями того, что конфликт зажегся с новой силой в межгосударственной плоскости с целью замедления процесса подписания мирного договора или по крайней мере, чтобы этот процесс прошел под модераторством Москвы, а не Брюсселя», — считает эксперт.

По словам Миркадырова, есть и вторая причина эскалации. «Я неоднократно отмечал, что Россия стремится взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Москва неоднократно заявляла, что на данном этапе вопросы демаркации и делимитации важны, но сперва нужно обеспечить механизм для гарантии безопасности на границе. Естественно с участием России. Иными словами, на границе размещаются российские солдаты, которые вкупе с миротворческим контингентом в Карабахе увеличивают степень воздействия Кремля в регионе.

С другой стороны, это означает, что Россия установит полный контроль над коммуникациями, которые запланированы в данном регионе. Это очень важно для Москвы. Оперативная реакция ОДКБ и организация работы по принятию мер для снижения эскалации говорят об этом», — отметил он.

Эксперт считает, что пророссийские силы, в том числе пророссийски настроенные азербайджанские эксперты, пытаются обвинить Запад в происходящем. «Они утверждают, что в обострении ситуации заинтересован Запад, который хочет открыть второй фронт против России на Южном Кавказе. Я не знаю, каким образом конфликт между Азербайджаном и Арменией может открыть второй фронт против России. По крайней мере, ни Азербайджан, ни Армения не собираются воевать с Россией. Это, во-первых.

Во-вторых, в военном конфликте в данном регионе могут быть заинтересованы только те внешние силы, которые могут повлиять на ход противостояния силовыми методами. Как известно, Запад не имеет намерения и не может оперативным способом повлиять силовыми методами на ход конфликта. Единственный кто может в этом случае играть активную роль – это Россия. И как мы видим, она по разным каналам – МИД, ОДКБ и МО сейчас пытается повлиять на развитие ситуации. Особо отмечается, что в урегулирование ситуации лично вовлечен президент России Владимир Путин. То есть, в любой ситуации необходимо ответить на вопрос – Кому это выгодно?

России необходимо держать ситуацию под контролем, она хочет единоличного и монопольного контроля, и посредством подобных конфликтов и боестолкновений она этого добивается. И при этом обозначает свою модераторскую роль в урегулировании конфликта сразу же после военной эскалации.

Мы должны обратить внимание на еще один момент. В последнее время в Карабахе объявился российский миллиардер Рубен Варданян. Общеизвестно, что он примеряет на себя роль Христа Спасителя армянского народа. Понятно, что ни один российский миллиардер, в том числе армянского происхождения, не может позволить себе в данной ситуации, когда Россия не позволяет никому из представителей бизнеса идти вне фарватера кремлевской политики, такие внешнеполитические действия без прямого согласия лично Путина. То есть, Варданян является засланным Кремлем десантом в Карабах. Для чего это сделано является темой отдельного разговора, но в принципе можно предположить, что это возможная альтернатива Пашиняну в случае необходимости смены власти в Армении. В отличие от его местных оппонентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, Варданян не несет на себе груз ответственности за происходившее в Армении в годы президентства этих лиц. То есть Варданян, как и в свое время Бидзина Иванишвили, пришел спасать свой народ и страну от трагедии.

По всем направлениям мы видим активизацию России в регионе поэтому предположить, что в этом обострении каким-либо образом замешан и заинтересован Запад не представляется возможным по той простой причине, что Пашинян не находится в том состоянии, чтобы предпринимать действия, противоречащие интересам России. То есть, откровенно подыграть Западу, Пашинян не может. Он понимает, что в этом случае его могут серьезно наказать. Остается только то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно утверждает, что страна готова к подписанию мирного договора с Арменией. И в данном случае обострение на границе отдаляет стороны от подписания мирного договора. Это означает, что Азербайджан также не заинтересован в выполнении подобного заказа, если таковой имеет место.

Азербайджан имеет более широкое поле для маневрирования в отличие от зависимой Армении. Баку может отказать Западу в выполнении заказов, которые для него неприемлемы. Тем более, что Запад в данном случае нуждается в хороших отношениях с Азербайджаном», — считает Миркадыров.

Он также отметил, что вряд ли стоит связывать обострение на армяно-азербайджанской границе с напряженностью греко-турецких отношений. «За последние годы эти отношения практически нельзя назвать нормальными. Они не развивались в режиме диалога. Постоянно озвучивались взаимные военные угрозы и претензии. Безусловно, симпатии большинства европейских стран находятся на стороне Греции по нескольким причинам. Есть исторический аспект этого вопроса, а также фактор того, что внешняя политика современной Турции не совсем устраивает Запад. Есть третья причина обострения ситуации, которая связана с внутриполитической ситуацией в Турции. Эрдоган готовится к выборам, но он оказался в достаточно сложной ситуации. В Турции очень сложное социально-экономическое положение, в стране высокая инфляция, растут цены, девальвируется национальная валюта. В этой ситуации добиться каких-либо резких изменений в социально-экономической сфере практически невозможно, поэтому Эрдогану приходится вести активную внешнюю политику, порой агрессивную в определенных направлениях. К примеру, в Сирии. Отчасти оправданная агрессивная внешняя политика проводится им и в отношении Греции», — отметил он.