«Мне рассказывали, что у Путина есть компромат на президента Макрона»

«Североатлантический альянс был создан в противопоставление Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа держится за геополитическую логику, которая продолжает усиливать раскол союза и общества в целом». С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он раскритиковал военный формат Альянса, отметив, что НАТО, как организация, больше не актуальна.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет, и которая продолжает раскалывать Европу», — сказал Макрон в беседе с Financial Times.

Но прав ли тут французский президент?

Например, для тех же Грузии и Украины потенциальное членство в НАТО остается единственной надеждой на восстановление своей территориальной целостности когда-нибудь в будущем. Самостоятельно отвоевать свои земли у России они, понятно, не в состоянии. То есть, с точки зрения противовеса агрессивным устремлениям Кремля роль НАТО переоценить просто невозможно. И таких, относительно слабых и небольших, стран близ границ РФ немало.

Чем же объясняются настроения Макрона, который не в первый раз уже критически высказывается об Альянсе? Ранее он говорил о «смерти мозга» НАТО. А выступая на днях на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Европу разрабатывать собственную оборонительную стратегию, а не делегировать эту задачу Соединенным Штатам. Кроме того, ранее он призывал к ведению диалога с Россией в рамках общей архитектуры европейской безопасности, а также настаивал на создании «настоящей европейской армии».

Неужели он думает, что армия ЕС, в случае создания, сможет при возникновении опасности эффективно противостоять войскам РФ в одиночку, без такой глобальной военной организации, как НАТО? И правы ли те, кто считают, что подобными заявлениями Макрона движут его амбиции на общеевропейское лидерство, на фоне ожидающегося ухода явно более сильной Меркель?

На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Начнем с того, что у Франции и прежде было особое мнение. Многие забывают это, но эта страна вышла из структур военного командования НАТО в 1966 году, при президенте Франции генерале Шарле де Голле, и даже штаб командования НАТО и его центральное бюро были перенесены из Парижа в Брюссель. Возвращение Франции в военные структуры НАТО состоялось только в 2009 году.

Надо сказать, что, хотя российские СМИ и передают слова Макрона о НАТО в качестве основного содержания его интервью Файнэншл Таймс, он говорит о НАТО походя, в самом конце разговора и не дает возможности журналисту расспросить его подробнее. Логика и Шарля де Голля, и Эмманюэля Макрона понятна: роль и влияние Франции возрастают в условиях многополюсного мира, и снижаются – в условиях мира биполярного. Отсюда и некоторая геополитическая слепота президента Франции: отказ видеть в России угрозу (Россия так далеко!) и тем более отказ видеть угрозу в лице коммунистического Китая (еще дальше!). Отсюда же и отказ видеть в США единственного и естественного лидера западного мира.

Но мы, жители бывшей коммунистической империи, видим и понимаем все гораздо лучше Макрона. Для нас Россия близко. Мы кровно заинтересованы, чтобы Соединенные Штаты были лидером и защитником западного мира, против которого Россия ведет гибридную войну, переходящую в позиционные стычки на флангах. Приднестровье, Крым, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах — за всеми этими конфликтами стоит Россия. Россия, которая считает распад СССР крупнейшей катастрофой двадцатого века. Мы видим в этом крушение последней колониальной империи, тюрьмы народов, а российское руководство жаждет реванша, старается подчинить себе сопредельные государства, расколоть Евросоюз, посеять смуту в США.

Кстати, мне рассказывали, что у Путина просто есть компромат на президента Макрона, и именно этим объясняется его внезапная геополитическая слепота. Хотелось бы думать, что все-таки срабатывают исторические параллели с президентом де Голлем.

А США выберут себе в основные союзники другие страны Европы, такие как Великобритания и Польша. Украина, наконец. Есть некоторые признаки, что такой союз уже складывается. Но в целом, надо признать, что у президента Байдена работы – непочатый край.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— Я бы сильно не обращал внимания на эти высказывания Макрона. Погоду в НАТО задает не Париж, а англосаксонский альянс США, Канады и Британии. Франция всегда занимала в НАТО особую позицию. Достаточно вспомнить французские демарши 60-х годов, закончившиеся переносом штаб-квартиры НАТО из Парижа в Брюссель.

Франции не терпится вернуть лидерские позиции в Европе. Однако, по объективным причинам, нынешняя Франция не в состоянии тягаться с Германией. Вероятно, Макрон считает, что с уходом Меркель у него появится шанс выйти из ее тени и стать первым в Европе. Однако, вряд ли этому суждено сбыться. Никчемные лидеры не способны на это. Европейская армия – не новая идея, но вряд ли она будет воплощена в жизнь. Как показали события на Балканах 90-х годов, Европа без США и НАТО не способна решать вопросы безопасности.

НАТО не раз переживал внутренний кризис. Советская, а затем и российская пропаганда не раз предрекала его распад. Ничего этого не произошло. Число членов Альянса только возросло. Причина – агрессивная политика России, когда страны Центрально-Восточной Европы не чувствуют себя в безопасности без зонтика НАТО. Поэтому они стали членами Альянса.

На очереди Грузия и Украина. Кстати, если бы не удар в спину нашим странам со стороны Франции и Германии в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, когда они заблокировали предоставление Плана действий по членству, мы могли бы уже быть в его составе. И тогда не было бы никакого вторжения России ни в Грузию, ни в Украину с оккупацией и отторжением территорий.