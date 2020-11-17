МККК рассчитывает на диалог с РФ в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает, что Россия будет эффективно сотрудничать с организацией в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил во вторник президент МККК Петер Маурер по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы особенно много говорили о Нагорном Карабахе. Последние 28 лет мы ведем работу в этом регионе, установлены контакты с представителями всех сторон, — сказал Маурер. — Надеемся на максимально эффективное сотрудничество со всеми из них, в том числе и с Россией, которая всячески помогает урегулированию конфликта».

Он констатировал, что в последние недели организация нарастила гуманитарную помощь в зоне нагорнокарабахского конфликта и сказал, что эти усилия продолжатся.

«Важно продолжать работу по поиску и обмену телами и необходимо также наращивать возможности для дальнейшей работы в регионе. Именно в этом мы и рассчитываем на содействие России, российских вооруженных сил, которые, надеюсь, помогут обеспечить безопасность для работы на местах», — резюмировал Маурер. (ТАСС)