Миру грозит новая эпидемия после отмены карантина — немецкий вирусолог

Отмена карантинных мероприятий после снижения числа заболевших коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию COVID-19.

Об этом профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц сказал в документальном фильме «Опасный вирус — 2», передают РИА Новости.

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — заявил он.

Шульц считает, что для предотвращения сложившейся ситуации в будущем мировые лидеры будут вынуждены возвращаться к ограничительным мерам в течение этого и следующего года.

 

| 2020-04-12T11:06:45+00:00 12 апреля 2020, 11:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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