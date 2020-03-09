Мировая туриндустрия подает сигнал SOS

Туристическая отрасль является важной статьей дохода многих стран и из-за стремительного распространения коронавируса Covid-19 именно она в первую очередь оказалась на грани банкротства. Рынок мирового туризма уже несет большие потери, экспорт и импорт туристических услуг под угрозой. Убытки несут не только туроператоры, но и авиакомпании, операторы автобусного и железнодорожного сообщения, и вообще вся туристическая инфраструктура – музеи, отели, рестораны и пр. вспомогательные службы.

Банкротом себя из-за коронавируса уже объявила британская региональная авиакомпания Flybe. British Airways, KLM, Lufthansa, United и другие международные перевозчики урезают маршрутную сеть, замораживают инвестиции и найм. Также поступают и лоукостеры — Ryanair, EasyJet и Wizz Air уже объявили об аналогичных мерах. Еще пару недель назад Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 30 миллиардов долларов, но уже к 5 марта цифра выросла вдвое до 63 миллиардов долларов. И если распространение вируса сдержать не удастся, потери превысят первоначальную оценку вчетверо и достигнут 113 миллиардов долларов, пишет BBC. Авиаперевозчик Virgin Atlantic, специализирующийся на дальних направлениях, пострадал более других из-за отмены рейсов в Азию и США: предзаказ билетов рухнул на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Virgin Atlantic отправила сотрудников в неоплачиваемые отпуска, приостановила набор персонала и на 4 месяца урезала зарплату руководству.

Банкротство Flybe не предотвратил даже одобренный ранее план спасения со стороны властей Великобритании. А ведь во многих странах и в частности на просторах СНГ государство в этой ситуации вообще не оказывает никакой поддержки компаниям, задействованным в туристической отрасли. В соседней Грузии, по заявлению главы Федерации гостиниц и ресторанов Шалвы Алавердашвили, вся индустрия туризма, которая за последние годы стала одной из ведущих отраслей, оказалась на грани банкротства. В столице Тбилиси отменены около 90% бронирований отелей на март-апрель. Об угрозе отрасли заявили и в Беларуси – аннулируются ранее забронированные туры, и не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны. Эпидемия коронавируса поставила в беспрецедентную ситуацию и российский турбизнес. Такого не было ни разу за последние 25 лет, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Турбизнес оказался между жерновами – закон обязывает немедленно возвращать туристу деньги в случае рекомендаций Роспотребнадзора, самому же туроператору денег не возвращает никто – ни отели, ни перевозчики»,- сетует глава АТОР.

Критическая ситуация сложилась в азиатском туристическом бизнесе. Вложив в развитие отрасли более одного триллиона долларов, страны региона ожидали миллиардные прибыли: Китай ожидал пополнить казну на 100 миллиардов долларов, Япония – на 1,29 миллиардов долларов. По данным экспертов японского издания Japan Times, индустрия гостеприимства Азии потеряла около 75% въездных туров. Потери терпит и европейский туристический сектор, который недосчитался двух миллионов путешественников и теряет по миллиарду евро в месяц. Такие цифры озвучил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По оценке Всемирной ассоциации деловых путешествий, масштабы потерь индустрии туризма из-за вспышки коронавируса могут составить до 47 миллиардов долларов ежемесячно.

Географический охват эпидемии коронавируса расширяется — число стран, в которых зафиксированы случаи заражения, превысило сотню, а ее временные рамки невозможно спрогнозировать. Сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 года, пишет The Guardian. А эксперты Dun & Bradstreet прогнозируют, что в случае продолжения эпидемии до лета, темпы роста мирового ВВП упадут на 1 процентный пункт (п.п.), экономики Китая – на 3 п.п. О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем в 2008 году, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s. С целью сдерживания распространения вируса многие страны не только запретили поездки, но наряду с крупными спортивными мероприятиями отложили и бизнес-форумы, что приводит к снижению деловой активности, ухудшению финансовых показателей и производственных мощностей.

Что же касается туристической отрасли, то туроператоры оказываются перед проблемой возвращения денежных средств и штрафных санкций от своих зарубежных партнеров. Как оказалось, во многих странах в случае с коронавирусом не работает страховка от невыезда и из-за карантина. Прекратившие транспортное сообщение перевозчики не возвращают средства за проданные билеты. В результате турфирмы оказываются один на один с возникшей проблемой. В этой ситуации единственным выходом из критической ситуации могут стать только стимулирующие меры со стороны государства. В некоторых странах государственные структуры уже задумались об оказании поддержки терпящей катастрофу туриндустрии. Так, в России в качестве помощи туротрасли Ростуризм обратился к министерству транспорта и Росавиации с тем, чтобы они рекомендовали авиакомпаниям вернуть туроператорам внесенную предоплату за блоки мест в Италию и другие страны, куда продажа туров прекращена, а зарубежным отельерам предложено перенести предоплаченные бронирования на более поздние даты. Кроме того, рассматривается вопрос о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд «Турпомощи» с апреля на июль, а также отмена взносов в резервный фонд. В Китае для покрытия убытков компаний отменен налог на добавочную стоимость и предоставлены льготы для предприятий, работающих в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Правительство Сингапура отложило планы повышения налога на добавленную стоимость и предоставило 15-процентную скидку на налог на недвижимость, а гостиницам — 30-процентную. Власти Индонезии приняли решение направить 20,8 миллионов долларов на поддержку авиакомпаний и туристических агентств. Дальше всех пошел Гонконг, пообещав перечислить каждому взрослому жителю $1284 и снизить подоходный налог почти для 2 миллионов работников.

Что касается Азербайджана, то экономический эксперт Натик Джафарли с целью снижения негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма рекомендует принять решения по поддержке отечественных субъектов туризма, в качестве помощи малому и среднему бизнесу объявить налоговые каникулы, выделить долгосрочные и беспроцентные кредиты сроком на 3-5 лет. «Наши компании ожидали большой поток туристов из Ирана на Новруз, однако в связи с коронавирусом свыше 90% резерваций были отменены. Идет усиленная подготовка к проведению летом в Баку двух крупных международных спортивных мероприятий – Формулы -1 и Чемпионата Европы по футболу, и на них туротрасль возлагала большие надежды. Однако теперь ходят слухи, что УЕФА примет решение о проведении матчей без зрителей, а график гонок может быть изменен. Т.е., туристические компании могут не получить ожидаемых прибылей ни от новрузовских праздников, ни от двух крупнейших спортивных мероприятий»,- с сожалением пояснил эксперт.

По его мнению, год для азербайджанского турсектора окажется потерянным, как впрочем, и для многих других стран. «Даже соседняя Грузия, где этот вид бизнеса хорошо налажен и туризм уже является достаточно высокоприбыльной сферой, несет большие потери. И в этой ситуации даже финансовая помощь государства не сможет спасти многие фирмы от банкротства или больших убытков. Сейчас сложно предсказать, какие меры могут быть приняты азербайджанским правительством и какие решения были бы правильными. Потому что люди не хотят путешествовать, есть фобия. Государство своими поддерживающими решениями может только облегчить состояние компаний, но не станет же оно организовать для них заказы»,- заключил экономист.

С учетом того факта, что болезнь распространяется по всем континентам «семимильными шагами» и последствия эпидемии для сферы туризма, особенно в Азии, вряд ли ограничатся 2020 годом, правительствам стран, где уже зафиксированы случаи заражения и туристическая отрасль которых оказалась перед угрозой беспрецедентного глобального кризиса, необходимо принять срочные меры по предотвращению упадка туротрасли. Мерами упреждающего характера могут быть введение льгот для турсектора в виде переноса выплат подоходного налога и налога на имущество на определенный срок, освобождение малого бизнеса от уплаты налогов, государство может обязать банки перенести выплаты по кредитам для сферы туризма, а также предоставить субсидии или дотации, предложить госгарантии, бридж-кредиты, можно снизить или отменить налоговый сбор для гостей отелей и посетителей ресторанов за счет государственных льгот.

Правительства обязаны реагировать на реальную обстановку и принимать адекватные меры для предотвращения угроз. Ведь ситуация сложилась экстраординарная и угрожает прежде всего мелким и средним туристическим компаниям — около 30% могут уйти с рынка в ближайшие месяцы, без работы могут остаться миллионы человек. Аналитики Bloomberg считают, что распространение коронавируса COVID-19 стало самым большим ударом для мировой туристической индустрии с 2001 года, когда спад был вызван терактами в США, войной в Ираке и вспышкой атипичной пневмонии (SARS). Сегодня мировая туристическая индустрия подает сигнал бедствия и от коллапса ее могут спасти лишь власть предержащие.