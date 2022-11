Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило в суд о мнении, согласно которому наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман обладает иммунитетом в деле об убийстве журналиста Джамаля Кашикчы, сообщает Associated Press.

Иск в суд был подан невестой убитого, Хатидже Дженгиз и правозащитной организацией Democracy for the Arab World Now. Судья федерального суда Вашингтона дал запрос в минюст, в связи с тем, что Мухаммед Бен Салман занимает высокие правительственные посты и теоретически может обладать иммунитетом к уголовному преследованию по этому делу.

Минюст дал мнение, которое подтверждает эту позицию. Тем не менее, запрос, как и ответ на него, имеют только рекомендательную силу — итоговое решение будет принято в суде.