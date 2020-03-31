Минская группа ОБСЕ: «Т.н. выборы не повлияют на правовой статус Нагорного Карабаха»

«Ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ или любая другая страна не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ касательно так называемых «выборов», прошедших на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта.

«Соответственно, сопредседатели не принимают результаты этих «выборов» как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что результаты никоим образом не предопределяют окончательный статус Нагорного Карабаха или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении посредников.

| 2020-03-31T19:54:25+00:00 31 марта 2020, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss