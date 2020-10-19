Минобороны: Ситуация вдоль всей линии фронта под нашим контролем

“Армения пытается использовать режим гуманитарного прекращения огня, чтобы вновь собрать свои войска и вновь захватить деоккупированные территории. После достигнутого во второй раз режима гуманитарного прекращения огня с ночи 18 октября армянская сторона атаковала позиции Азербайджанской Армии в направлении Джабраила, Гадрута и др.».

Об этом сказал начальник департамента по вопросам международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов.

По его словам, попыток атак со стороны Армении было очень много: «Они хотели вновь оккупировать освобожденные от оккупации территории. Для этого использовались ракеты, тяжелая артиллерия и авиация. Однако Азербайджанская армия отбила эти попытки, уничтожен вражеский самолет Су-25. Сейчас ситуация вдоль всей линии фронта под контролем нашей армии. Армения грубо нарушает все законы и Конвенции. Количество военной техники армян, уничтоженной в ходе контрнаступления Азербайджана, показало насколько враг военизировался на оккупированных территориях».