Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием «Книжная полка солдата».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В целях эффективного проведения досуга военнослужащими и повышения интереса к чтению мы объявляем акцию “Книжная полка солдата”.

Приглашаем вас присоединиться к акции по сбору книг и подарить стоящим на страже Отечества солдатам книги, относящиеся к научному, художественному, публицистическому и др. жанрам.

Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.

Желающие подарить книгу могут обратиться в будние дни с 9:00 до 17:00 в Военное издательство Министерства обороны, расположенное по адресу: Ясамальский район города Баку, улица Шафаята Мехтиева, 144», — отметили в Минобороны.

Акция продлится до 1 сентября.