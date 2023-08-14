В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Отмечено, что находящиеся в этом районе незаконные формирования и остатки вооруженных сил Армении укрепили боевые позиции с точки зрения личного состава и боеприпасов, а также подготовили новые рубежи обороны, траншеи, долговременные фортификационные сооружения и установили мины в этом районе.

Кроме того, выявлены факты развертывания членами незаконных воинских формирований боевой техники различного назначения, особенно средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного противодействия, а также массового вооружения мирного населения в ряде населенных пунктов Карабахского экономического района. Огневые позиции часто преднамеренно создаются вблизи жилых домов.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона через российский миротворческий контингент неоднократно обращалась к армянской стороне с требованием прекратить указанную деятельность, наблюдается еще большая активизация незаконных армянских вооруженных формирований и то, что они готовятся к новым провокациям путем проведения интенсивных мероприятий по боевой подготовке на территории Азербайджана.

Принимая во внимание то, что подобные противоправные и провокационные действия приводят к росту напряженности в регионе, заявляем, что вся ответственность за любые инциденты, которые могут произойти, ляжет на военно-политическое руководство Армении.