Минобороны: «На вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии»

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одну информацию армянской стороны.

Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал заявление армянской стороны «о разрешении забрать погибших и раненых».

«Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности, не соответствует действительности и не имеет никакого основания. Заявляем, что на вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии, чтобы еще просить разрешения их забрать», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.