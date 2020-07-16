Минобороны: «На вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии»

Министерство обороны Азербайджана опровергло еще одну информацию армянской стороны.

Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал заявление армянской стороны «о разрешении забрать погибших и раненых».

«Эта выдумка, полностью присущая армянской сущности, не соответствует действительности и не имеет никакого основания. Заявляем, что на вражеской территории нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии, чтобы еще просить разрешения их забрать», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

| 2020-07-16T15:19:09+04:00 16 июля 2020, 15:34|12345 (Пока оценок нет)
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