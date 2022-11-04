Информация, распространенная Министерством обороны Армении о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии противоположной стороны, является ложной.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Пресс-служба министерства обороны Армении сообщила, что подразделения ВС Азербайджана 4 ноября, в 19:40, открыли огонь из оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.



«Подразделения ВС Азербайджана не открывали огонь в указанном направлении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.