Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана — абсолютная ложь, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend.

Эта информация, распространенная ВС Армении, не имеет никаких реальных оснований и является ложью: «Данная информация распространяется для того, чтобы подорвать азербайджано-иранские отношения».

В военном ведомстве также сообщили, что до сих пор с территории Азербайджана, являющегося соседней страной, против Ирана не предпринимались и не будут предприниматься никакие подобные шаги.