Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана — абсолютная ложь, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend.

Эта информация, распространенная ВС Армении, не имеет никаких реальных оснований и является ложью: «Данная информация распространяется для того, чтобы подорвать азербайджано-иранские отношения».

В военном ведомстве также сообщили, что до сих пор с территории Азербайджана, являющегося соседней страной, против Ирана не предпринимались и не будут предприниматься никакие подобные шаги.

| 2020-07-06T13:01:34+04:00 6 июля 2020, 13:21|12345 (Пока оценок нет)
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