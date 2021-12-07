Информация, распространенная в армянской прессе о том, что якобы в результате огня, открытого подразделениями азербайджанской армии был убит член функционирующего на территории Азербайджана незаконного армянского вооруженного формирования Гор Мартиросян, является необоснованной и ложной.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Заявляем, что распространение подобной ложной информации является попыткой сокрыть очередное преступление со смертельным исходом, совершенное вечером 5 декабря на противоположной стороне», — говорится в сообщении.