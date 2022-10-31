Информация, распространенная со ссылкой на начальника штаба ВС Армении об отступлении подразделений азербайджанской армии с потерями и их передислокации в результате позиционных перестрелок с частями ВС Армении в направлении населенного пункта Истису, является ложью, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Тот факт, что начальник штаба вооруженных сил противоположной стороны сделал такое заявление в то время, когда с 24 октября не произошло никаких изменений в оперативной обстановке, свидетельствует о том, что он не осведомлен об оперативной обстановке. Сообщаем, что никаких изменений в оперативной обстановке не произошло и наши подразделения продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях», — говорится в сообщении.