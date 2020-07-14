Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

В социальных сетях и с помощью мобильных приложений распространяется ложная и необоснованная информация о ситуации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Минобороны сообщает, что в настоящее время ситуация на Товузском направлении фронта относительно спокойная.

«Мы еще раз призываем всех представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять необоснованную провокационную информацию и ссылаться только на официальную информацию Министерства обороны», — говорится в сообщении.О