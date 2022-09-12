Распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении не более чем бред. Об этом как сообщает #, говорится в заявлении МО Азербайджана.

Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор.

В военном ведомстве отметили, что Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки.

Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и вызванные ею сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации конфликта. Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.