Если Армения выйдет из ОДКБ и добьется вывода российских баз с территории Армении, то здесь будет Западный Азербайджан де-факто и де-юре.

Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на конференции в Ереване.

«Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, но может начать рассматривать ее как антироссийский плацдарм Запада. Как только РФ начнет воспринимать Армению как антироссийский плацдарм Запада, последствия для республики будут печальными», – добавил он.

Цена за переориентацию Армении на Запад будет высока, заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не сработал во время событий 2021 и 2022 гг., и Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

Суслов отметил, что Запад наращивает антироссийские усилия и давление на партнеров по ОДКБ. Это ставит страны организации в трудное положение, поскольку они не могут полностью переориентироваться на Россию из-за этого давления, но и обрывать связи с партнером по ОДКБ не могут тоже.

Он прогнозирует, что Россия после победы в Украине будет продолжать доминировать на постсоветском пространстве. По его убеждению, странам ОДКБ остается сохранять статус-кво, не переходить на сторону России в украинском вопросе, но и не позволять Западу использовать себя в антироссийской политике.

«После победы в Украине Россия станет сильнее, будет иметь самую мощную, закаленную в боях армию в Евразии, поэтому сохранять хорошие отношения с ней целесообразно для стран ОДКБ», – приводит слова эксперта Sputnik Армения.

В этом контексте он считает, что Армения движется в прямо противоположном направлении, и с российской точки зрения переходит на сторону противника в условиях открытого противостояния РФ с Западом. По его мнению, нынешнее руководство Армении не диверсифицирует свою внешнюю политику, вопреки своим утверждениям.

Суслов убежден: постоянная риторика о том, что Россия не справилась с ролью союзника, демонстративное присоединение к МУС, предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван сделает Армению одной из самых антироссийских стран на постсоветском пространстве. По мнению эксперта, действия Армении во многом были обусловлены на вере в поражение России в Украине. Но он убежден — власти Армении просчитались.

«Цена за переориентацию на Запад и переход на сторону противника будет высока. Частично эту цену она уже заплатила – это, безусловно, потеря Нагорного Карабаха», – сказал директор Центра.

Он убежден, что заморозка участия в ОДКБ в сегодняшней ситуации воспринимается как сознательное приглашение Азербайджана к агрессии, после чего руководство Армении рассчитывает заиметь дополнительный повод для окончательного выхода из ОДКБ.