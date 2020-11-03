Минобороны Армении поменяла местами юг и север

Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность.

Об этом АПА сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

«Сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций якобы несколько снарядов упало на территорию Ирана, является «выстрелом в воздух холостым патроном». Во-первых, боевые действия уже давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана. Во-вторых, так как Азербайджанская Армия проводит наступление в северном направлении, то есть, от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпущенные нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана. Видимо, представитель минобороны Армении вновь перепутал текст информации», — говорится в сообщении.