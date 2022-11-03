«Нехватки с лекарственными препаратами нет».

Как сообщает АПА, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что вопрос о том, что в депо сократилось количество некоторых препаратов, в частности, в виде сиропов, не связан с Азербайджаном: «Производители используют некоторые базовые средства в лекарствах. Из-за того, что этих веществ стало меньше, производство лекарств уменьшилось. Этот вопрос был решен в течение последней недели, и препараты уже поставляются в страну».

Министр также отметил, что в связи с ситуацией в Украине в марте по поручению Кабмина были определены альтернативные рынки, откуда и поступают лекарства: «Поэтому нехватки с лекарствами нет».